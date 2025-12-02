Российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области
Наши войска уверенно выдавливают неприятеля с позиций.
Фото: Ягодкин Дмитрий/ТАСС
ВС РФ освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Восток“ активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области», — рассказали в ведомстве.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
