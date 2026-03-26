Армия России освободила Шевяковку в Харьковской области

Алексей Мокряков
Наши войска уверенно вытесняют противника с занимаемых позиций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Российские войска освободили населенный пункт Шевяковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Тем временем продолжаются попытки атаки беспилотников ВСУ на Москву.

«Отражена атака еще двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

С семи утра 26 марта в общей сложности были сбиты 16 БПЛА. Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

