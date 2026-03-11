Армия России освободила населенный пункт Червоная Заря в Сумской области

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Наши войска продолжают вытеснять неприятеля с занимаемых позиций.

Какие города освободила Россия в зоне СВО 11 марта 2026

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Российские военные освободили населенный пункт Червоная Заря в Сумской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области», — уточняет ведомство.

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

