Группировка войск «Север» уничтожила более 120 станций Starlink ВСУ за апрель

Вражеские подразделения применяли спутниковые терминалы для доступа к интернету и поддерживали через них связь с пунктами управления.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Группировка войск «Север» за апрель уничтожила более 120 станций Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил начальник отделения планирования и противодействия беспилотным системам с позывным Карта в беседе с РИА Новости.
По его словам, украинские подразделения применяли спутниковые терминалы для доступа к интернету и поддерживали через них связь с пунктами управления. Он отметил, что вывод этих систем из строя нарушил координацию между подразделениями ВСУ, а на отдельных участках оставил их без связи с командованием.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, российские войска установили контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области. На данном направлении ВСУ также потеряли две станции радиоэлектронной борьбы, 16 автомобилей и до 250 боевиков.
До этого Министерство обороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Покаляное в Харьковской области.
Спецоперация
Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целями являются защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Решение о военной поддержке республик Донбасса было принято после обострения ситуации и продолжения массированных обстрелов жилых кварталов ЛНР и ДНР.
При этом США, страны Евросоюза и НАТО назвали действия России «вторжением» и начали оказывать военную помощь Киеву, тем самым фактически объявив России войну.
