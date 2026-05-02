Группировка войск «Север» за апрель уничтожила более 120 станций Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил начальник отделения планирования и противодействия беспилотным системам с позывным Карта в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские подразделения применяли спутниковые терминалы для доступа к интернету и поддерживали через них связь с пунктами управления. Он отметил, что вывод этих систем из строя нарушил координацию между подразделениями ВСУ, а на отдельных участках оставил их без связи с командованием.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, российские войска установили контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области. На данном направлении ВСУ также потеряли две станции радиоэлектронной борьбы, 16 автомобилей и до 250 боевиков.

До этого Министерство обороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Покаляное в Харьковской области.

