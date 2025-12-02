Билеты на первый показ «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за два часа

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Цена варьировалась от пяти до 50 тысяч рублей.

Билеты на балет «Щелкунчик»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Билеты на первое представление балета «Щелкунчик» в Большом театре в этом сезоне были раскуплены за два часа. Об это сообщил ТАСС.

На новогодний спектакль, запланированный на 17 декабря, уже нельзя приобрести билеты. Продажи стартовали 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Всего было доступно 349 мест. К 12:02 все они были проданы.

Минимальная стоимость билета — пять тысяч рублей, а максимальная — 50 тысяч рублей.

Второе представление состоится 18 декабря. На этот день продажи открылись в 11:00, а спустя три часа, к 13:13 на сайте осталось всего четыре билета по 45 тысяч рублей.

Приобрести их можно только на официальном сайте Большого театра после регистрации. В кассах билеты купить нельзя. Такое решение было принято после того, как в прошлом году все места были раскуплены за две минуты. Создался большой ажиотаж, который сопровождался риском наткнуться на мошенников.

