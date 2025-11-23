Театральная глубинка обходит столицы: почему региональные сцены становятся магнитом для туристов

Региональные театры фиксируют рост посещаемости и интерес туристов

Европа в очередной раз неприятно шокировала. Российскую оперу «Руслан и Людмила», там, где в основе либретто поэма Пушкина, а музыку написал гениальный Михаил Глинка, превратили в настоящее фрик-шоу на сцене Гамбургской государственной оперы. Руслан там не может определиться, то ли нужна ему Людмила, то ли другой витязь Ратмир*. Место действия не княжество, а санаторий для наркозависимых, который почему-то в метро. Европейские критики отметили изобретательность подхода, назвав его «блестящим и провоцирующим на размышления». Хотя чему удивляться.

Берлин рукоплещет новой «звезде» Флорентине Хольцингер. Так с ее постановок особо впечатлительных скорая увозит, потому что на сцене все, что может увлечь пресыщенную публику — живой секс, пирсинг, насилие, реальная кровь. Это точно искусство?

Однако вот на что хотелось бы обратить внимание — в «русских» постановках в Европе часто задействованы русскоязычные артисты, для аутентичности. И когда это бежавшие из России по политическим причинам, осудившие и так далее — нет проблем. Но взять ту же оперу «Руслан и Людмила», там же нормальные «наши». Вот как Ратмир после этого поедет в родной Челябинск? Сам артист и его театр от комментариев про это отказались.

Да, все чаще в европейских постановках стали привлекать звезд провинциальных российских театров.

Их манят возможностью творческого роста, выходом на большую сцену и новым опытом. Нет, отчасти это даже хорошо, это говорит о том, что и наши нестоличные театры уже подтянулись до уровня ведущих европейских площадок. Какие инновации они оттуда привозят? И чем может удивить российская театральная глубинка? Увидел корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

«Вот эту дверь мы восстановили — это был старый ход XIX века. Замку больше 200 лет», — рассказал продюсер, актер, основатель «Театра села», председатель Союза сельских и деревенских театров России Глеб Данилов.

Через эту старинную дверь зрители попадают в небольшой, но уютный «Театр села». Здесь буквально повсюду история и совсем не сельская.

«Когда вскрывали полы, было найдено более двухсот монет. Самая старая из которых — это монета 1761 года — копейка Петра I», — добавил Глеб Данилов.

Пять лет назад театр в селе имени Льва Толстого Калужской области, дал первый спектакль. С тех пор творческие эксперименты и театральные авантюры заставляют приезжать сюда зрителей со всей страны.

Теперь небольшое поселение в Дзержинском районе называют не иначе как кибер-деревней, где на сцене актер–робот в Тургеневском «Му-му».

Зритель переживает за робопса как за живого. Его, а точнее ее зовут Валентина. В селе эта кибер-актриса настоящая звезда, которая уже гастролирует по стране.

«Именно здесь, на наших сельских подмостках была выпущена вот эта удивительная премьера, наделала очень много шума», — поделился продюсер, актер, основатель «Театра села» и председатель союза сельских и деревенских театров России Глеб Данилов.

Только в прошлом году театры по всей стране посетили почти 37 миллионов зрителей. И это несмотря на рост цен в среднем на 10-15 процентов. Раиса Пантелеева объездила всю страну. Сегодня на опере в Удмуртии.

«У меня 81 поездка за пять лет. И посмотрела, конечно же, много спектаклей, балетов и мюзиклов», — рассказала туристка Раиса Пантелеева.

Увидеть не только готовую постановку на сцене, но и заглянуть туда, где зрителей обычно не пускают. Например, побывать на репетиции балета в Бурятском театре.

Только приехав сюда, можно прочувствовать уникальный колорит. В основе либретто легенда о могучем богатыре Байкале и его красавице-дочери Ангаре. В этом году постановку впервые показали прямо на берегу самого глубокого озера мира. Легендарного Байкала.

Красавица Ангара идет в Бурятском театре оперы и балета уже больше 60 лет.

«И на протяжении этого периода времени сменилось 13 красавиц, то есть исполнили партию Красавицы Ангары 13 артистов балета», — поделился директор Бурятского Государственного академического театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова Дмитрий Дылыков.

Лия Балданова — та самая 13 по счету исполнительница главной роли. Как признается, одной из самых сложных в карьере балерины.

«Потому что ты всегда стараешься соответствовать, который в свое время внесла Лариса Петровна Сахьянова. Потому что, глядя на ее записи, мы всегда видим, что она очень красивая, нежная», — отметила солистка балета Бурятского Государственного академического театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова Лия Балданова.

И даже с учетом транспортных расходов увидеть все это иногда дешевле, чем сходить на модную постановку в Москве. Один билет в партер Большого театра на «Дон Кихота» сейчас обойдется в 20 тысяч рублей. Насладиться вокалом оперной дивы Аиды Гарифуллиной стоит еще дороже. Но ажиотаж только растет, билеты на громкие премьеры сложно достать. Поэтому любители театров все чаще совмещают культурный досуг и путешествия.

«Сейчас театр все активнее включается в пакет, потому что есть что предложить», — прокомментировала театральный обозреватель Марина Райкина.

Цены на спектакли в регионах скромнее столичных. Самый дорогой билет на того же Дон Кихота в Нижегородском театре стоит три с половиной тысячи рублей. Свет, декорации и актерская игра не уступают лучшим постановкам страны.

«Это все началось с выпускников театральных вузов, которые не находили себе места в столицах, потому что большая конкуренция. И очень яркие, талантливые люди не боялись ехать в маленькие города и там ставить», — заявила театральный критик, педагог истории театра России, проректор Театрального института имени Щепкина Алла Шевелева.

Кострома, Владимир, Ижевск, Екатеринбург, Новосибирск. Города и регионы России дают познакомиться с уникальной архитектурой и историей. И по-настоящему прикоснуться к высокому искусству, например, посетив старейший в России Театр имени Волкова, который находится в Ярославле. Вот уж действительно, где история переплетается с искусством.

Сделано здесь все как в одном большом музее.

«У нас очень популярны и очень востребованы экскурсии в театральное закулисье, то есть прийти, походить по всем закоулкам, оказаться в актерских гримерках, потрогать руками реквизит», — рассказал художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова Валерий Кириллов.

Программа максимум на вечер: успеть и вечерний Ярославль посмотреть, и на спектакль не опоздать. Ради Театра Волкова эта семья из Вологды проехала больше 200 километров.

«Вот в своем городе, может быть, приелось. Поэтому интересно в соседних городах посмотреть, а как там это сделано. Как выглядят горожане, которые пришли», — заявила туристка Ксения Черный-Швец.

По последним исследованиям, 15% российских туристов теперь планируют поездки, ориентируясь именно на театральные постановки.

Матасовы приехали в Ярославль из Москвы. Все ради комедийного спектакля «Сирена и Виктория».

«Часто любим выехать на выходные, на праздники, просто немножко сменить ритм», — поделилась зрительница Кира Матасова.

Семья уже побывала в театрах Костромы, Новгорода и Казани.

«Они отличаются от общего московского стиля. И иногда попадаются такие шедевры, которые вообще не увидишь ни в одной из столиц», — отметил зритель Михаил Матасов.

Российские театры давно уже вышли за рамки столичных подмостков. Региональные площадки стали местом притяжения публики со всей России. И теперь зрители готовы ради одного-единственного спектакля преодолеть полстраны.

