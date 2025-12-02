«Преимущество нашей экономики»: Силуанов про госдолг России

Александра Якимчук
Этот показатель может негативно сказаться на бюджете и процентной ставке.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Силуанов: низкий госдолг — это преимущество экономики России

По прогнозам, госдолг России не должен превышать 20% от ВВП. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме ВТБ «Россия зовет!».

В среднесрочном прогнозе государственный долг России не должен превышать порога в 20% от ВВП. Именно в этом преимущество экономики РФ, уверен Силуанов.

«Увеличение долговой нагрузки хуже для бюджета, поскольку снижает объем маневра ресурсами. Хуже для инфляции. И в конечном счете хуже для процентных ставок, для экономики», — отметил министр.

Он добавил, что «изъятие из экономики через налог» на все вышеперечисленные аспекты скажется лучше, чем увеличение госдолга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Минфине допустили возможное снижение ключевой ставки, так как у Центрального банка появилась возможность смягчить денежно-кредитные условия. Это позволит сделать более доступными займы и для бизнеса, и для обычных граждан. А принятая на ближайшие три года бюджетная политика поможет экономике России развиваться.

