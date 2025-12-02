Супруги обманули австралийское казино на крупную сумму c помощью Микки Мауса

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

При обыске в их доме были обнаружены дорогие украшения и наличка.

Супруги обманули австралийское казино c помощь Микки Мауса

Фото: www.globallookpress.com/Christian Prandl

Blick: Супруги обманули австралийское казино на крупную сумму c помощью Микки Мауса

Супружеская пара из Казахстана была арестована в Австралии по подозрению в мошенничестве. Используя скрытую камеру, спрятанную в футболке с Микки Маусом, они выманили у казино более 720 тысяч долларов. Об этом сообщает Blick.

Согласно данным полиции, 36-летняя женщина и ее 44-летний муж приехали в Австралию в октябре. Их целью стало казино в Сиднее. На протяжении октября и ноября они посещали заведение несколько раз и постоянно выигрывали крупные суммы. Общая сумма выигрыша составила более 720 тысяч долларов (около 56 миллионов рублей), что вызвало недоверие у персонала.

В прошлый четверг, 28 ноября, сотрудники казино зафиксировали, как женщина «прикрепила к нашивке с Микки Маусом на футболке незаметную камеру».

Во время последующего обыска были обнаружены намагниченные зонды, батарейки и мобильный телефон со специальной насадкой, которая позволяла незаметно просматривать, снимать или записывать изображения.

Сообщается, что супруги фотографировали стол с помощью мобильных телефонов и общались друг с другом через наушники. Таким образом, они могли манипулировать карточными играми.

Полиция также изъяла небольшую зеркальную насадку, изготовленную по индивидуальному заказу для мобильного телефона. При обыске в их доме были обнаружены дорогие украшения и две тысячи евро наличными (около 180 тысяч рублей). Паре было отказано в освобождении под залог.

