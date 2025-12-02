Путин заявил об уверенной работе российского банковского сектора

|
Борис Сатаров
Глава государства отметил влияние регуляторных мер и запаса прочности финансовой системы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин 2 декабря на пленарном заседании инвестфорума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что российский банковский сектор функционирует уверенно и стабильно.

«Благодаря своевременным регуляторным действиям и накопленному запасу прочности сегодня российский банковский сектор работает уверенно, стабильно», — подчеркнул российский лидер, обращаясь к участникам мероприятия.

Путин отметил, что значительную роль в укреплении финансовой системы сыграло сокращение внешнего долга предприятий реального сектора. По его словам, благодаря перенастройке финансовых механизмов этот показатель уменьшился почти в два раза, что позволило повысить устойчивость экономики.

Президент также привел данные Центробанка РФ, согласно которым в 2025 году Россия может получить прибыль в районе 3,2–3,5 трлн рублей. Эти цифры, по словам главы государства, отражают текущую динамику и последствия предпринимаемых финансовых мер.

