«Буду рядом с ним»: умерла вдова нигерийского принца Наталья Веденина

Умерла вдова нигерийского принца Наталья Веденина

В Череповце простились с Натальей Ведениной — женщиной, чья судьба прославилась на всю страну благодаря браку с «нигерийским принцем» и участию в шоу на федеральном канале. Она умерла в 59 лет, оставив сиротами двоих сыновей-близнецов. Ее жизнь начиналась как сказка, но в итоге превратилась в череду потерь, борьбы и попыток снова найти свое счастье. 5-tv.ru вспоминает историю Натальи Ведениной.

«Если он ушел, я буду рядом»

Наталью Веденину похоронили на четвертом кладбище Череповца. Там же покоится ее муж Пауль — человек, чье появление когда-то перевернуло жизнь женщины. После его смерти она произнесла слова, которые теперь приобрели трагический смысл.

«Он называл меня мой ангел. Сейчас я как будто еле жива. Раз он ушел, то я буду рядом с ним», — сказала Наталья.

Девушка из Новых Углов

Судьба Ведениной никогда не была легкой. Она родилась и выросла в поселке Новые Углы под Череповцом. После школы стала медсестрой, вышла замуж, родила сына, но мужа быстро потеряла — он ушел, оставив ее одну с младенцем.

Годы она тянула семью сама. О новой любви и мечтать не приходилось. Позже она вспоминала: в родном поселке было трудно встретить человека, которому можно довериться.

Когда сын подрос, она впервые решилась зарегистрироваться на сайте знакомств — просто чтобы почувствовать, что жизнь еще может преподнести сюрпризы. Она и представить не могла, какой именно «сюрприз» найдет ее в Сети.

«Он писал, что он — принц. Мне было смешно»

В 2010-х ее анкету заметил мужчина по имени Пауль Габриэль Сегун Аджайи. Красивый темнокожий парень из Нигерии, который сразу заявил: «Я — потомок королевской династии».

Наталья смеялась: она знала мемы про «нигерийских принцев». Да и разница в возрасте была огромной — ей 43, ему всего 25.

Но Пауль был внимателен, добр, не просил денег, писал каждый день. Переписка длилась три года — и постепенно стала чем-то большим, чем просто виртуальная дружба.

Пауль попытался получить визу в Россию — не вышло. Тогда он собрал деньги и отправил Наталье, чтобы она смогла прилететь к нему сама.

Две свадьбы и новая жизнь

Наталья прилетела в Нигерию. Через неделю Пауль сделал ей предложение. В 2013-м сыграли две свадьбы — сначала в Африке, затем в Череповце.

Пауль переехал в Россию. Работал трактористом, затем техником по интернет-подключению. В 2017 году у пары родились близнецы — Дэвид и Даниил. Казалось, сказка стала реальностью.

Смерть на танцполе

Осенью 2018 года Пауль решил встретиться с приехавшим братом. Они пошли в ночной клуб. Там Пауль внезапно упал на танцпол — сердце остановилось. Все произошло за секунды. Наталья осталась вдовой с двумя грудными детьми. В ее доме началась тишина, которую она потом называла «невыносимой».

Нигерийские обычаи

По традициям семьи мужа вдова могла выйти замуж за его брата. Брат Пауля — Майкл — действительно приезжал в Череповец, изучал русский язык и даже говорил о браке. Но вскоре начал изменять Наталье, а затем полностью исчез из ее жизни.

Новая попытка

Овдовев, Наталья снова ушла в интернет. Там началась переписка с полицейским из Ганы — Орландо. Он был ровесником Пауля, младше Натальи на 18 лет. Заботился, поддерживал, изучал русский, прилетал к ней. Летом 2019 года она поехала к нему знакомиться с родителями. Он сделал ей предложение.

Но пришла пандемия. Границы закрылись. Орландо и Наталья оказались по разные стороны мира. Переписка редела. Постепенно чувства угасли. Расстались тихо.

«Он писал мне годами… и однажды приехал»

В 2021-м в жизни Натальи появился россиянин — Федор Поморов из Новосибирска, младше нее на 27 лет. Федор долго наблюдал за ее страницей, писал ей сообщения поддержки, но Наталья отмахивалась: слишком молод. Он сел на поезд и приехал в Череповец.

Через неделю они уже жили вместе. Позже пытались зачать ребенка через ЭКО, но беременность не наступила. Это стало ударом. Они расставались, мирились, снова ссорились. В итоге чувства победили. В День семьи, любви и верности они расписались.

Дети — ее главный смысл

У Натальи был взрослый сын от первого брака — Анатолий. Но главным источником ее радости стали близнецы Дэвид и Даниил. Мальчики росли похожими одновременно и на мать, и на отца: один — копия Пауля, другой — повторял ее взгляд и улыбку. Один мечтал о медицине, другой рисовал фантастические города. Она гордилась ими и называла: «Своими мальчишками от Пауленка». С Федором дети быстро подружились, в доме царили мир и спокойствие.

«Счастье любит тишину»

После череды потерь и переживаний Наталья стала жить тише. Она почти не выкладывала личное, меньше общалась с подписчиками, не отвечала ухажерам, не участвовала в громких шоу. Мало кто знал, как тяжело ей давались хроническая усталость, стресс и постоянные страхи за детей.

