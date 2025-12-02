Путин сообщил об идущих боевых действиях в Купянске-Узловом

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 38 0

Президент отметил, что бои в районе продолжаются, а контроль над регионом расширяется.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин 2 декабря на форуме «Россия зовет!» сообщил, что бои за Купянск-Узловой в Харьковской области продолжаются и, по его словам, в ближайшие дни Вооруженные силы России освободят этот населенный пункт. Об этом сообщает форум «Россия зовет!».

«Населенный пункт, который называется Купянск-Узловой: я думаю, что через несколько дней заберем», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что российская армия уже полностью контролирует правобережную и левобережную части Купянска, что создает условия для дальнейшего продвижения в регионе. Он также отметил, что приглашение иностранным журналистам осмотреть ситуацию в Красноармейске распространяется и на Купянск, подтверждая готовность России обеспечить безопасность представителям СМИ.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ и первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов докладывал Путину, что российские войска освободили Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожать формирования ВСУ, блокированные на левом берегу реки Оскол.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Последние новости

19:35
«Буду рядом с ним»: умерла вдова нигерийского принца Наталья Веденина
19:30
«Кадышева — прекрасный пример»: Бабкина объяснила популярность народной песни
19:25
Неизвестный расстрелял собак и избил хозяина в Подмосковье
19:25
Проводивший религиозные церемонии мужчина изнасиловал семь девочек
19:21
Полина Гагарина 40 минут развлекала зрителей, спасая свой концерт от срыва
19:11
Женщина найдена мертвой в спальном мешке: ее дочь отыскала убийцу спустя 40 лет

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Вдова Левкина в долгах: как живет супруга экс-солиста группы «На-На»
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео