Президент России Владимир Путин 2 декабря на форуме «Россия зовет!» сообщил, что бои за Купянск-Узловой в Харьковской области продолжаются и, по его словам, в ближайшие дни Вооруженные силы России освободят этот населенный пункт. Об этом сообщает форум «Россия зовет!».

«Населенный пункт, который называется Купянск-Узловой: я думаю, что через несколько дней заберем», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что российская армия уже полностью контролирует правобережную и левобережную части Купянска, что создает условия для дальнейшего продвижения в регионе. Он также отметил, что приглашение иностранным журналистам осмотреть ситуацию в Красноармейске распространяется и на Купянск, подтверждая готовность России обеспечить безопасность представителям СМИ.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ и первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов докладывал Путину, что российские войска освободили Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожать формирования ВСУ, блокированные на левом берегу реки Оскол.

