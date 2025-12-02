Трамп дал неожиданный ответ о ходе переговоров Путина и Уиткоффа в Москве

Президент признался, что Вашингтон заинтересован в скором завершении украинского конфликта.

Трамп о ходе переговоров Путина и Уиткоффа

Фото: kremlin.ru

Трамп заявил, что не знает о ходе переговоров Уиткоффа и Путина

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает, как проходят переговоры спецпосланника Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина в Москве. Об этом глава Белого дома заявил во время заседания кабинета министров.

«Я не знаю», — признался американский лидер.

В то же время Трамп добавил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы завершить украинский конфликт. Причиной такой вовлеченности президент назвал желание спасти 25-30 тысяч человек, которые, по его словам ежемесячно становятся жертвами кризиса.

Стив Уиткофф отправился в Москву 1 декабря, а на следующий день его заметили на прогулке по центру столицы вместе со спецпредставителем российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 30 ноября Уиткофф вместе с госсекретарем США Марко Рубио и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером провели переговоры с представителями Украины во Флориде.

