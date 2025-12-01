Простите за дождь: о чем говорили делегации США и Украины на встрече во Флориде

Ключевые пункты, выполнение которых приведет к мирному разрешению конфликта, уже не раз озвучивали в Кремле. Среди них — проведение на Украине президентских выборов, отказ Киева от вступления в НАТО и решение территориальных вопросов.

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров сообщил, что впереди еще много работы. И последнее слово — за Россией. Детали непростой встречи в Майами изучил корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Украинскую делегацию во Флориде ждала дождливая погода. Возможно, лучшая метафора начала непростого диалога.

«Просим прощения за дождь, по плану его не должно было быть, но есть вещи, которые мы контролировать не можем», — начал госсекретарь США Марко Рубио.

Во главе украинской делегации — секретарь совета нацбезопасности Рустем Умеров. Флорида для него почти второй дом, сюда, по данным СМИ, он перевез семью. О старте переговоров тут же отчитался в соцсетях. Написал, что постоянно находится на связи с Зеленским. Правда, затем пост почему-то удалил. А на самой встрече по традиции, заложенной тем же Зеленским, рассыпался в благодарностях Трампу.

«Прежде всего, я хотел бы начать с благодарности американскому народу, американскому руководству и мирной инициативе президента Трампа. На протяжении последних десяти месяцев мы взаимодействовали с США. Мы встречались и добились большого прогресса», — заявил Умеров.

Сам же президент США держался на расстоянии и личного визита киевских переговорщиков не удостоил, притом что тоже находился во Флориде. Предпочел дипломатии игру в гольф. А беседу доверил вести зятю Джареду Кушнеру, госсекретарю Марко Рубио и спецпосланнику Белого дома Стиву Уиткоффу. Последний в ближайшее время должен приехать в Москву. В США четко дали понять — без российской стороны задачи решать невозможно.

«Работа продолжится позже на этой неделе, когда господин Уиткофф отправится в Москву. Хотя мы также поддерживали контакт с российской стороной в разной степени, думаю, у нас сложилось довольно хорошее понимание и их позиции», — заявил госсекретарь.

Украинских визитеров ждал непростой разговор. Пришлось услышать и о территориальных уступках, и о необходимости провести выборы в стране. Как пишет Washington Post, Белый дом усилил давление на киевский режим на фоне скандала с воровством западных денег.

«Мы даем 100 миллионов долларов, на которые покупаем оружие и отправляем его в Украину — мы не отправляем деньги. Так как мы проверяем и верифицируем, на что эти 100 миллионов идут ежегодно?» — спросил депутат сейма Польши Кшиштоф Мулава.

В Европе, тем временем, тревожная суета. Зеленский сегодня снова отправится в Париж к своему ближайшему брату по оружию. Чтобы опять попросить у Макрона военной помощи. А для подстраховки прямо во время переговоров Умерова созвонился с Марком Рютте и Урсулой Фон дер Ляйен. Спонсоров, тем более заинтересованных в затягивании конфликта, много не бывает.

«Европейцы загнали себя в угол и не могут признать ошибку. Не готовы договариваться с Путиным, все еще требуют Крым и Донбасс обратно Украине, хотят, чтобы Россия заплатила за все. Они живут в своей нереальной вселенной», — пояснил австралийский политолог Марк Лоу.

А за всеми этими дипломатическими баталиями — суровая реальность фронта, которая и определяет расстановку сил за столом переговоров. Всего за пару месяцев российская армия взяла под свой контроль больше 80 населенных пунктов.

«Сейчас украинцы ведут переговоры с более слабой позиции… На поле боя преимущество у россиян. И поэтому все предложения в той или иной степени благоприятны для России. Это отражение реальности на фронте», — объяснил научный сотрудник Канадского института глобальных отношений Эндрю Расиулис.

Переговоры длились почти пять часов. Но на пресс-конференции по итогам главы делегаций уложились всего в три минуты, где Марко Рубио отметил, что впереди еще много сложной работы, а главная «движущаяся часть» в этом уравнении — Россия. Глава украинской делегации выглядел куда более сдержанно. Его выступление свелось к общим фразам об «успешной» и «продуктивной» встрече.

