Эффект Долиной: как победа певицы в суде превратилась в эпидемию афер

Самая горячая тема последних месяцев сегодня добралась до Верховного суда. Теперь там будут разбираться с продажей квартиры певицы Долиной и возврате ее обратно артистке.

Ведь именно после этого случая мошеннической схемой с реализацией недвижимости стали пользоваться сотни пенсионеров. Дошло до того, что они уже даже не продают, а просто сдают в аренду квадратные метры, а потом выгоняют жильцов. Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов — о том, как остановить эту жилищную аферу.

Кадры, которые демонстрирует Александр Носиков, — то самое нажитое непосильным трудом. Месяцами он занимался ремонтом в квартире, которую купил у пенсионерки. Сравните сами: так плохо выглядела жилплощадь до покупки, но вдруг бабушка-продавец вспомнила — она ж отдала квартиру с молотка под влиянием мошенников и обратилась в суд. Надо бы вернуть отремонтированную однушку.

«Я отдам ей квартиру, а деньги мне никто не отдаст. Потому что у нее якобы их нет. Вероятнее всего, она мне будет возвращать 2–3 тысячи рублей со своей пенсии. Это приблизительно около 250 лет она мне будет возвращать», – указал Носиков.

И ведь подобных судебных процессов за последние месяцы по всей стране десятки, если не сотни. Пенсионеры продают, затем пенсионеры через суд забирают.

Дом в московских Хамовниках — это тот самый «нулевой пациент» в этой правовой эпидемии. Вернее, не сам дом, тут находится квартира, которую под влиянием мошенников продала народная артистка Лариса Долина. Квартиру певице вернули, договор аннулировали. Совпадение ли, но сразу после этого суды во многих регионах России стали признавать подобные сделки купли-продажи недействительными.

Дошло даже до аренды квартир. Хотя, казалось бы, проще некуда. Бабушка сдает квартиру, получает деньги, а потом заявляется и отказывается уходить.

Никита Скворцов как раз снял квартиру у такой старушки. И деньги внес за однушку в Щукине, и даже ремонт там сделал. Не помогло. Престарелая хозяйка пришла и прогнала.

«Не вернула деньги за залог. И сказала, что я вам сдавать не буду. И на следующий день выставила также на аренду», — поделился Скворцов.

Все это безобразие пользователи интернета начали связывать как раз с решением суда по делу Ларисы Долиной. Как обычно, с присущим народным юмором. Постят видео, где в шуточной форме просят вернуть им деньги за любые покупки. На народную артистку ополчились и некоторые коллеги по цеху.

«Я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир. Если узнает покупатель, что я артистка, то я, значит, могу кого-то развести», — поделилась певица Слава.

Шутки шутками, но, действительно, на рынке жилья в стране начались странности. Покупатели начали отказываться от сделок, где фигурируют пенсионеры. От греха подальше.

«Мы можем говорить об определенной „дискредитации“ людей старшего пожилого возраста. Покупатель ищет для себя более „тихую гавань“ — он идет либо на рынок новостроек, на рынок „первички“, либо рассматривает вопросы ужесточения сделок с участием продавца старшего, пожилого возраста», — рассказал риелтор Игорь Горский.

Но почему суды после дела с квартирой Ларисы Долиной вдруг стали как под копирку выдавать одни и те же решения в пользу пенсионеров? Прецедент, конечно, появился. Но у нас не прецедентное право — в каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально. Эксперты просят от Верховного суда разъяснений. Ведь видно, что нашлись какие-то пробелы в правоприменительной практике.

«Понять, тестов таких, что он находится под влиянием мошенников, вообще-то, нет. Когда раньше проводились такого рода экспертизы психиатрические, люди помещались в стационар на определенное время, две-три недели», – отметил врач — психотерапевт-психиатр, доктор медицинских наук Михаил Барышев.

После такого шквала отмененных сделок Ларису Долину даже вызвали в Госдуму на круглый стол по этой проблеме. Казалось бы, зачем? Стоит все же сказать, что суды не во всех регионах начали копировать решение по делу народной артистки. Кое-где все же подходят индивидуально. Осталось, чтобы везде было так.

