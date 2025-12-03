Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре разлетелись за два часа

Эфирная новость 12 0

Пресловутые перекупщики стали называть себя реализаторами.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре раскупили за два часа

Большой театр сегодня начал продажу билетов на самое новогоднее свое представление, балет «Щелкунчик». Традиционно спрос на него огромный, и долгие годы театр не мог избавиться от перекупщиков. У знаменитых колонн их всегда были десятки.

Сегодня билеты на сайте закончились меньше, чем за два часа. Самые дорогие стоили больше ста тысяч рублей. Но спекулянтам, называющим теперь себя реализаторами, все равно есть что предложить.

То есть как таковых билетов пока не достать. Но есть еще пригласительные и абонементы. Хотя, конечно, главные продажи еще впереди. Особым спросом пользуются спектакли на 31 декабря и 6 января, как раз перед Рождеством.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Последние новости

4:45
Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре разлетелись за два часа
4:26
Маэстро со скандалами: дирижер Лубченко оскорбил французского классика
4:07
Умерла четвертая жена Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина
3:48
Эффект Долиной: как победа певицы в суде превратилась в эпидемию афер
3:29
В России предложили ограничить работу круглосуточных магазинов из-за спиртного
3:10
Хаос в Раде: борьба за власть совпала с коррупционным скандалом в ЕС

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
«Буду рядом с ним»: умерла вдова нигерийского принца Наталья Веденина
Неизвестный расстрелял собак и избил хозяина в Подмосковье
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео