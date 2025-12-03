В Киево-Печерской лавре установили бюст гетмана Мазепы

|
Даниил Ципелев
Такое место для памятника вызывает вопросы, так как гетман был предан анафеме.

Где в Киеве установили бюст гетмана Мазепы

Фото: © РИА Новости/Стрингер

На территории Киево-Печерской лавры установили бюст гетмана Мазепы

На территории Киево-Печерской лавры в столице Украины установили бюст гетмана Ивана Мазепы. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского института национальной памяти.

«Открытие этой скульптуры является важным шагом в восстановлении исторической справедливости и закреплении фигуры Ивана Мазепы в украинском публичном пространстве», — отметили в пресс-службе.

О какой исторической справедливости идет речь, в институте не объяснили.

Установка бюста на территории одной из важнейших православных святынь является дискуссионным вопросом, так как Мазепу предали анафеме, то есть отлучили от церкви.

Гетман Мазепа был активным сподвижником царя Петра I в его внешней и внутренней политике. Однако после ограничения украинской автономии в составе Русского царства он начал отдаляться от московских властей. По сути, Мазепа был руководителем Украины. Однако в 1708 году гетман перешел на сторону шведов, с которыми Россия тогда вела Северную войну. За эти действия в том же году Православная церковь предала его анафеме, а царь распорядился изготовить Орден Иуды, чтобы «наградить» Мазепу.

В Советском Союзе и современной России Мазепа рассматривается как предатель государства, однако на Украине его почитают как национального героя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что новая выставка в Киево-Печерской лавре шокировала верующих.

