«Честно ответьте себе»: режиссер Илья Ермолов назвал секрет здоровых отношений

Режиссер Илья Ермолов: люди должны слышать друг друга в отношениях

Если люди хотят построить здоровые отношения, они должны слушать друг друга и четко отвечать каждый день на вопрос о том, хотят ли они быть друг с другом. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал актер и режиссер Илья Ермолов на премьере второго сезона сериала «Золотое дно».

«Вопрос лишь в том, что мы друг друга выбираем каждый день на самом деле. <…> Честно себе отвечает на этот вопрос: выбираю ли я этого человека — это первое, а второе, как я уже говорил, разговаривать с человеком», — поделился кинематографист.

К тому же Ермолов признался, что ни разу не ходил к семейному психологу. Однако против этого режиссер ничего не имеет.

Артист добавил, что у них в семье нет главных. Однако в тяжелые моменты кому-то из супругов приходится брать удар на себя и помогать возлюбленному. Кроме того, по мнению Ермолова, хорошо, когда никто не пытается занять лидирующее место в обычной жизни.

«Мы стараемся не назначать главных каких-то дежурных. Дежурного по адеквату можно назначить. Если у кого-то не очень настроение, второй должен как-то помогать. А что касается всего остального, то хорошо, когда люди слышат друг друга, помогают друг другу», — поделился режиссер.

Ермолов женат на актрисе Марине Ворожищевой. Пара познакомилась во время съемок сериала «Сын отца народов». В 2018 году у артистов родился сын Лука.

