Природа хищного и жертвенного: как режиссер Илья Ермолов снимал сериал «Хирург»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 36 0

Режиссер Ермолов: сценаристы «Хирурга» работали с очевидцами торговли органами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В проекте освещается тема черной трансплантологии. Чтобы быть убедительными, создателям пришлось глубоко погрузиться в ее мрак.

Актер театра и кино, режиссер и продюсер Илья Ермолов представил столице свой сериал «Хирург», на премьере побывали и корреспонденты 5-tv.ru, чтобы задать ему самые важные вопросы. В картине рассказывается о клинике, которая стала полигоном для проведения незаконных операций по пересадке органов. А еще о людях, по своей воле или против нее оказавшихся вовлеченными в этот кошмар. Удастся ли кому-нибудь выбраться невредимым — это зрителям только предстоит узнать.

Как рассказал Илья Ермолов, его в первую очередь заинтересовал небанальный сценарий, в котором изучаются человеческие дилеммы, а героям приходится делать очень сложный выбор. По словам режиссера, сюжет придумали талантливые авторы, которые вместе со всей командой погружались в тему торговли органами, старались раскрыть ее максимально честно и объемно.

«Мы сотрудничали с медицинскими консультантами и с людьми, которые так или иначе в этой жизни сталкивались с подобной тематикой… Один из авторов сценария был за границей, не буду говорить где, и столкнулся с рассказом очевидцев про обнаружение людей с изъятыми органами», — поделился Ермолов.

На вопрос, о чем же именно сериал «Хирург», режиссер ответил лаконично, но предельно емко: «Это история о многом, но в частности — о природе хищного и жертвенного в каждом из нас. Побеждает тот зверь, которого ты больше кормишь».

Ранее в интервью 5-tv.ru актер Алексей Гаврилов рассказал о своем видении рынка черной трансплантологии. Он объяснил, как этот бизнес связан с вооруженными конфликтами и какая страна является мировым лидером по торговле человеческими органами.

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