Трехлетней дочери повара Ивлева понадобился психолог после развода родителей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 11 0

Бывшей жене шеф-повара пришлось съехать в съемное жилье.

Константин Ивлев — личная жизнь и подробности развода

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трехлетняя дочь российского шеф-повара Константина Ивлева нуждается в поддержке психолога из-за стресса, вызванного разводом родителей. Об этом сообщила экс-супруга телеведущего Валерия Куденкова, отвечая на вопросы подписчиков в личном блоге.

По ее словам, Ника постепенно привыкает к тому, что отец и мать живут отдельно, однако полностью преодолеть напряжение ребенку пока сложно.

«Никуся для своего возраста достаточно взрослая и осознанная, и ей, безусловно, непросто. Но в этом нам помогает детский психолог», — отметила Валерия.

Экс-супруга также рассказала, что после расставания съехала из загородного дома Ивлева и временно арендует жилье, ожидая завершения строительства собственного коттеджа.

Константин Ивлев развод не комментирует и полностью сосредоточился на работе. В соцсетях вокруг ситуации продолжаются споры: часть подписчиков поддерживает шеф-повара, другая — Валерию.

Ивлев был женат дважды. С Марией Макеевой он прожил около 23 лет. У пары родились дети — Матвей и Мария. Развод проходил на фоне скандалов и судебных разбирательств по алиментам.

Со второй женой Валерией Куденковой Ивлев познакомился еще в период первого брака. Разница в возрасте между ними — около 19 лет. Пара поженилась в 2021 году, в 2022 году у них родилась дочь Ника. Осенью 2025 года Валерия объявила о разводе, отметив, что отношения завершились мирно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:26
Трехлетней дочери повара Ивлева понадобился психолог после развода родителей
9:10
Маликов скучает по бурной молодости: «Мне даже кровью писали, представляете?»
9:00
Николаев раскрыл историю создания хитов «Войди в меня» и «Палочка-выручалочка»
8:55
«Честно ответьте себе»: режиссер Илья Ермолов назвал секрет здоровых отношений
8:42
«Боже мой»: Юлия Пересильд высказалась об отношениях дочери с Ваней Дмитриенко
8:27
Греческие фермеры вылили 320 литров молока и разбросали кукурузу в знак протеста

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
«Хочешь хорошо — сделай сам»: певец Илья Колунов откроет в Подмосковье ЗАГС
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео