Секс, наркотики, телефон: надзирательница передавала запрещенные вещества любовнику-заключенному
Мужчина отбывает срок за вооруженную кражу со взломом.
Фото: 5-tv.ru
BBC News: 19-летняя надзирательница передавала наркотики любовнику-заключенному
В Великобритании 19-летняя сотрудница исправительного учреждения состояла в интимных отношениях с заключенным и передавала ему наркотики. Об этом сообщает сообщает BBC News.
Недавно над надзирательницей завершился судебный процесс по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Ее сексуальным партнером оказался 30-летний мужчина, который отбывает 11-летний срок за вооруженную кражу со взломом.
Помимо этого, девушка призналась, что тайно передавала осужденному мобильные телефоны и запрещенные вещества. По данным следствия, их незаконная деятельность продолжалась с декабря 2024 по март 2025 года. Окончательный приговор обоим вынесут в январе.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что 29-летняя работница исправительного учреждении уличена в интимных отношениях с заключенным. Ее любовником оказался мужчина, отбывавший наказание за изнасилование. Позже женщину задержали при попытке передать ему шприц с препаратом для искусственного оплодотворения.
