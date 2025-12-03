Секс, наркотики, телефон: надзирательница передавала запрещенные вещества любовнику-заключенному

BBC News: 19-летняя надзирательница передавала наркотики любовнику-заключенному

В Великобритании 19-летняя сотрудница исправительного учреждения состояла в интимных отношениях с заключенным и передавала ему наркотики. Об этом сообщает сообщает BBC News.

Недавно над надзирательницей завершился судебный процесс по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Ее сексуальным партнером оказался 30-летний мужчина, который отбывает 11-летний срок за вооруженную кражу со взломом.

Помимо этого, девушка призналась, что тайно передавала осужденному мобильные телефоны и запрещенные вещества. По данным следствия, их незаконная деятельность продолжалась с декабря 2024 по март 2025 года. Окончательный приговор обоим вынесут в январе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 29-летняя работница исправительного учреждении уличена в интимных отношениях с заключенным. Ее любовником оказался мужчина, отбывавший наказание за изнасилование. Позже женщину задержали при попытке передать ему шприц с препаратом для искусственного оплодотворения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.