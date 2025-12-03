Рэпер Xzibit выступит в Москве и Петербурге — что в его райдере

Звезда «Тачки на прокачку» приедет в Россию в рамках мирового тура в поддержку нового альбома.

Рэпер Xzibit выступит в Москве и Петербурге

Легендарный рэпер Xzibit возвращается в Россию. 3 декабря он даст концерт в Москве, 4 декабря — в Петербурге. Все это — часть мирового турне в поддержку нового альбома.

Правда, за то, чтобы приехать, рэпер потребовал к себе… особого отношения. Как узнали «Известия», в райдере звезды шоу «Тачка на прокачку» — эксклюзивная текила с ароматом шоколада, а также диетический ужин из куриной грудки и овощей на пару.

При этом, особых условий к размещению музыкант не выдвигает. Он будет делить одну гримерку со своей командой.

