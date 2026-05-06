«Накидывает пуху»: Гуф ответил на обвинения в обмане блогера

Гуф ответил на обвинения в обмане блогера с билетами за рекламу

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) в разговоре с Super.ru заявил, что никто из его команды не был в курсе ситуации с обманом блогера. Также артист предупредил, что они не занимаются продажей билетов за рекламу.

«Ни я, ни моя сестра (по совместительству менеджер) не имеем никакого отношения к этой ситуации. Мы не занимаемся таким. Может, Михаил просто накидывает пуху», — добавил Гуф.

Сейчас сам артист пытается разобраться в случившемся. В частности, он попросил мужчину прислать контакт того самого «менеджера», который обещал ему билеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогер обвинил Гуфа в обмане. По словам мужчины, он договорился с «менеджером» музыкального исполнителя прорекламировать концерт в Сочи за билеты. В результате свою часть «сделки» исполнил только инфлюенсер, не получив взамен никакого вознаграждения. Кроме того, представитель Гуфа якобы придумал причину несоблюдения сотрудничества и перестал выходить на связь, добавил блогер.

