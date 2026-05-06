«Накидывает пуху»: Гуф ответил на обвинения в обмане блогера

|
Екатерина Чумоватова
Екатерина Чумоватова 30 0

Рэпер пытается разобраться в ситуации.

Почему блогер не получил билеты за рекламу концерта Гуфа

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гуф ответил на обвинения в обмане блогера с билетами за рекламу

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) в разговоре с Super.ru заявил, что никто из его команды не был в курсе ситуации с обманом блогера. Также артист предупредил, что они не занимаются продажей билетов за рекламу.

«Ни я, ни моя сестра (по совместительству менеджер) не имеем никакого отношения к этой ситуации. Мы не занимаемся таким. Может, Михаил просто накидывает пуху», — добавил Гуф.

Сейчас сам артист пытается разобраться в случившемся. В частности, он попросил мужчину прислать контакт того самого «менеджера», который обещал ему билеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогер обвинил Гуфа в обмане. По словам мужчины, он договорился с «менеджером» музыкального исполнителя прорекламировать концерт в Сочи за билеты. В результате свою часть «сделки» исполнил только инфлюенсер, не получив взамен никакого вознаграждения. Кроме того, представитель Гуфа якобы придумал причину несоблюдения сотрудничества и перестал выходить на связь, добавил блогер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:53
«Накидывает пуху»: Гуф ответил на обвинения в обмане блогера
16:45
«Мы просто ждем»: пассажир о вспышке хантавируса на круизном лайнере
16:36
«Бежали через лес»: бывший пациент рассказал о жестокости в рехабе Стаса Пьехи
16:25
Юра Борисов в главной роли: в Москве пройдет пресс-показ спектакля «Гамлет»
16:13
«Находят себя»: Губернатор Тамбовской области доложил Путину о помощи ветеранам
15:55
Исповедь за забором: незнакомцы атакуют одинокую женщину жалобами на жен

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Мир магии в наушниках: анонсирован новый проект о Гарри Поттере
Мальчик из Иркутска неделю не говорил родителям о пуле в руке
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео