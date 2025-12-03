«Чувствую себя дочечкой»: Анита Цой о своих отношениях с мужем

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Семья для певицы — способ сохранить ощущение молодости и свежести.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Муж обращается с заслуженной артисткой РФ Анитой Цой так, словно она — «маленькая девочка». Об этом певица рассказала в интервью актеру Вячеславу Манучарову.

«Себя маленькой девочкой иногда чувствую вообще, дочечкой», — призналась Цой.

Артистка отметила, что довольна отношениями с супругом, ведь выросла без отца. Семья для певицы — способ сохранить ощущение молодости и свежести. Бережное отношение близких людей — источник силы и позитивных эмоций. Внимательность и чуткость к деталям Цой старается выносить и за пределы дома.

«Любая счастливая минута — мне… улыбнулся человек, или я попала на какое-то мероприятие, где действительно аура, энергетика шикарная — я это счастье стараюсь в себе взращивать», — поделилась певица.

Цой уверена: быть благодарным человеком — это очень приятно. Каждый год она старается поздравить с днем рождения всех, кто занимает место в ее сердце — пусть даже и совсем немного.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

