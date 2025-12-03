Отказалась выселяться: в Калининграде хозяйка вернулась в сдаваемую квартиру

В Калининграде хозяйка вернулась в сдаваемую квартиру и отказалась выселяться

В Калининграде пенсионерка, сдавшая свою квартиру, неожиданно вернулась в нее и улеглась спать в одной из комнат. Арендаторы нашли хозяйку у себя дома, а та заявила, что намерена пожить вместе с ними несколько дней.

Постояльцы вызвали риелтора, оформлявшего сделку. Специалист попыталась объяснить женщине, что жилье официально передано в аренду и оплата была получена.

«Они заплатили вам деньги. Вы сейчас издеваетесь надо мной?» — спросила риелтор.

Пенсионерка в ответ утверждала, что заранее предупредила о своем намерении остаться «на четыре дня», хотя арендаторы об этом не знали. Риелтор напомнила, что после сдачи квартиры хозяйка не имеет права находиться в помещении.

Несмотря на уговоры, женщина отказалась уходить. В итоге договор был расторгнут, деньги возвращены, а арендаторам пришлось покинуть квартиру и искать новое жилье.

Ранее эксперты сообщили, что схема мошенничества, при которой пожилые продавцы пытаются вернуть себе имущество после совершенной сделки, начала распространяться и на рынок подержанных автомобилей. Об этом писал РБК.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто отмечал, что ранее подобные случаи чаще касались недвижимости, однако теперь они затрагивают и продажу машин. По его словам, отдельные продавцы пенсионного возраста заявляют о своей невменяемости уже после передачи автомобиля, пытаясь через суд вернуть транспорт обратно. Моржаретто подчеркивал, что при ежегодном объеме рынка около 7,5 миллиона сделок такие ситуации остаются единичными, но все же вызывают обеспокоенность у покупателей.

