Девушка-подросток с другом зарезала собственную мать в Кемеровской области

|
Александра Якимчук

Ранее никто из школьников на учете в полиции не состоял.

Кого убили подростки в Кемеровской области

В городе Прокопьевск Кемеровской области двое подростков зарезали женщину. Об этом сообщила пресс-служба МВД Кузбасса в Telegram-канале.

В подвальном помещении одного из домов города Прокопьевск было обнаружено тело 36-летней женщины, которую, по данным следствия, убила ее 14-летняя дочь и 16-летний знакомый девушки.

«Установлено, что 1 декабря 2025 года подростки, находясь в квартире дома на улице Институтской, поочередно нанесли удары ножом в область головы и туловища матери школьнице», — говорится в сообщении ведомства.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело подростки перенесли в подвал, где его и обнаружил сожитель убитой.

Известно, что ранее ни один из подозреваемых на профилактическом учете в полиции не состоял. Школьников задержали. Следственные действия продолжаются.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

