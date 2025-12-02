Девушку задушили в апарт-отеле в центре Петербурга

Мертвую девушку нашли в отеле в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве девушки, тело которой нашли в апарт-отеле в центре города. Об этом сообщило Главное следственное управление СК по Петербургу 2 декабря.

По информации издания «Фонтанка», трагедия произошла 30 ноября в номере отеля на Невском проспекте, где была обнаружена 28-летняя девушка. Прибывшие на место правоохранители зафиксировали на ее теле следы механической асфиксии — удушения.

В качестве подозреваемого задержан 31-летний мужчина. По предварительным данным, девушка оказывала платные интимные услуги, и следствие рассматривает версию, что она «была задушена клиентом в порыве чувств».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели. Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для задержанного.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что полиция пресекла деятельность банды «черных копателей» в Амурской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.