«Воплощение зла»: мать и отчим вырезали ребенка из утробы беременной дочери

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 54 0

Они настаивали, что девушка уехала с незнакомцем на черной машине.

Родители вырезали ребенка из утробы беременной дочери в США

Фото: www.globallookpress.com/ Kyle Mazza

Daily Mail: мать и отчим вырезали ребенка из утробы беременной дочери

В американском штате Мичиган арестованы мать и отчим 22-летней девушки, находившейся на 39 неделе беременности. Супружеская пара зарезала дочь и пытала ее, чтобы извлечь ребенка из утробы. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело жертвы было найдено 25 ноября в национальном лесу Гурон Манисти, спустя три недели после того, как ее объявили пропавшей без вести.

Следователи утверждают, что супруги заставили дочь сесть в машину и отвезли ее в лесистый парк. Прокурор утверждает, что там пара истязала девушку с намерением избавиться от ее нерожденного ребенка. Ее 40-летняя мать и 47-летний отчим заставили девушку лечь на землю, а затем вырезали из нее ребенка, что привело к гибели как матери, так и нерожденного младенца.

«Это, честно говоря, воплощение зла», — заявила прокурор во время предъявления обвинения в суде.

Ранее, когда девушка считалась пропавшей, ее мать утверждала, что дочь уехала с неким человеком на черной машине. Эти заявления оказались ложными. Вскоре после обнаружения тела на двухколейной дороге рядом с домом ее матери был найден мобильный телефон жертвы.

Кроме родителей, также были арестованы сводная сестра девушки за фальсификацию улик и дачу ложных показаний и ее жених за сбыт наркотиков.

Матери и отчиму было предъявлено обвинение по восьми пунктам, включая убийство, пытки и нападение на беременную женщину, повлекшее за собой смерть.

Оба заключены под стражу без права освобождения под залог в тюрьме округа. Адвокат подчеркнула, что «продемонстрированная здесь жестокость и пренебрежение к человеческой жизни вызывают глубокую обеспокоенность». В случае признания виновным, отчиму грозит пожизненное заключение.

