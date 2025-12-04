Пени капают: как избежать проблем из-за просрочки уплаты налога

Юрист Русяев: налоговые пени не назначат в случае технических неполадок

При возникновении технических трудностей можно избежать пени за просрочку уплаты налогов. Об этом изданию Life.ru рассказал юрист Илья Русяев.

Он уточнил, что уплатить имущественные налоги за 2024 год нужно было до 1 декабря 2025-го включительно. И есть всего два случая, когда начислений пени можно избежать. Один из них — это возникновение технических неполадок. То есть на единый налоговый счет была внесена нужная сумма в установленный срок, но списание с него произошло с задержкой. В таких ситуациях недоимки формально нет, а значит, нет и оснований для зачисления пеней.

Еще один случай связан с фактическими ошибками, добавил Русяев. То есть указаны неверные реквизиты, в уведомлении значится лишний объект, вам не принадлежащий, налоговая не учла ваши льготы или воспользовалась устаревшими данными о кадастровой стоимости.

Такие обстоятельства позволяют пересчитать платеж правильно, без назначения пени. Сделать это можно и в личном кабинете налогоплательщика, и непосредственно в ведомстве.

Юрист уточнил, что сумма долга не поможет вам избежать штрафных санкций. Даже за минимальную недостачу на следующий день после крайнего срока система назначит пеню. Не стоит рассчитывать и на то, что вашу задолженность упустят или забудут сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Как только образовалась недоимка, начинает работать статья 75 НК РФ: за каждый день просрочки начисляются пени из расчета 1/300 ставки Банка России от суммы долга. Это происходит автоматически, без отдельных решений инспектора», — подчеркнул Русяев.

Поэтому эксперт советует уплатить задолженность как можно скорее, чтобы сумма, увеличивающаяся с каждым днем, не выросла во много раз.

