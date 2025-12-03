ЕС пытается саботировать дипломатические усилия РФ и США

Европа все активнее пытается саботировать все дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. Местная пресса преподносит переговоры России и США как ошибку. Вместо этого западные покровители предлагают и дальше накачивать Украину оружием. Но что на самом деле скрывается за воинственными высказываниями Брюссель — узнал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин

Из Москвы — сразу в Вашингтон без остановки в Брюсселе. Американские переговорщики Уиткофф и Кушнер демонстративно игнорируют Зеленского, тот возвращается в Киев. Символичный жест, показывающий, кто за столом переговоров, а кто растерял остатки своей субъектности.

Госсекретарь Рубио раскрывает, где именно на данном этапе застопорились российско-американские позиции: спор о 30-50 км: и 20% ДНР. Переговоры не о судьбе Украины, а о точечной коррекции ее новых будущих границ.

«Путин сказал пару недель назад: это может занять больше времени и стоить дороже, но мы добьемся. И я действительно думаю, что именно так они мыслят. Мы пытаемся понять, возможно ли закончить войну так, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны могли на это согласиться. Мы продвинулись, но еще не достигли цели», — говорил госсекретарь США Марко Рубио.

The Telegraph публикует практически некролог изначальной западной стратегии — Москва теперь диктует условия мира:

Голос Путина — единственный, который что-то значит;

Украинская армия истощена;

Европа не может финансировать продолжение войны;

Санкции не работают, а вера в «экономический крах РФ» все те же фантазии.

Неделя, после которой Европе остается только делать вид, что у нее есть план. Чем дольше не будет найден компромисс, тем больше это будет не в их пользу.

Никакие возмущения никакой Кайи Каллас уже не имеют значения. Хотя, конечно, так называемые «дипломаты стран НАТО» отвечают этим утром традиционной истерикой, съезжаясь в штаб-квартиру Альянса

«Мы должны давить на Путина, а не рассматривать его предложения», — заявляет глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

МИД Латвии, и вовсе, поддерживает превентивные удары по России. Генсек НАТО тоже возвращается к практике прямых угроз.

«Если мирный процесс займет слишком много времени или не приведет к результатам, лучший способ оказать давление на русских — это сделать две вещи. Во-первых, убедиться, что русские понимают: поток оружия на Украину будет продолжаться. Во-вторых, нужно убедиться, что экономические санкции действенны, США и Европа работают сообща, чтобы оказать максимальное воздействие на российскую экономику через санкции», — говорит Марк Рютте.

Несмотря на масштабную коррупцию в Киеве и свое собственное кризисное положение, страны Альянса хотят еще больше поддерживать Киев — со следующего года ежемесячно тратить по одному миллиарду евро на закупки у США оружия для ВСУ. И после этого еще заявляют, что это Россия угрожает войной.

«Это попытка нас запугать. С другой стороны, мы также должны относиться к словам Путина серьезно. Он говорит, что готовится к войне, если мы этого «хотим», — говорит Кястутис Будрис, министр иностранных дел Литвы.

И не только у России, но и в их собственном натовском строю хорошо понимают — именно они только этого и хотят.

«Европа, брюссельская ее часть, по-прежнему хочет втянуть континент в войну против России. Фанатичные сторонники войны сегодня — в Брюсселе, на заседании Совета министров иностранных дел НАТО, явно пытаются уничтожить прежнее решение НАТО, согласно которому НАТО не является стороной в войне, происходящей на Украине. Необходимо сделать все, чтобы НАТО не стало воюющей стороной», — говорит глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

И именно сейчас Брюссель решил оформить полный отказ от российского газа. А Литва со следующего года возвращает срочную службу, ранее массовый призыв задумал Макрон, в Германии в том же милитаристском тренде с 1 января первым сотням тысяч добровольцев начнут рассылать повестки — в немецких городах перестраивают автобаны и мосты, чтобы выдерживали эшелоны с вооружениями, а Бундесвер уже во всю отрабатывает штурмы в реальных городских условиях и на земле и под ней, проводя нашумевшие учения в берлинской подземке.

