Уиткофф и Кушнер ели красную икру и оленину в московском ресторане

Дарья Орлова
Дарья Орлова 89 0

Для американских гостей подготовили специальное меню, посвященное 120-летию «Метрополя».

Что Уиткофф и Кушнер ели в московском ресторане

Фото: Reuters/Alexander Kazakov

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер во время пребывания в Москве посетили ресторан, где им предложили блюда русской кухни. Об этом «Известиям» сообщил менеджер заведения.

По его словам, специально для гостей подготовили меню, созданное к 120-летию гостиницы «Метрополь». В него вошли знаменитые блюда, когда-либо подававшиеся в этом историческом месте. Американской делегации предложили красную, черную и щучью икру, салат «Столичный» по рецепту 1961 года, «посикунчики» (жареные пирожки. — Прим. ред.) с крабом, десерт «Наполеон» и другие позиции.

«Было много икры — красная, белужья и щучья — салат „Столичный“ по рецепту 1961 года, перепелка, фаршированная гречкой, оленина по фирменному рецепту и закуски разные», — рассказал менеджер.

Кроме того, Уиткофф сделал отдельный заказ — он попросил приготовить пшеничную лепешку с сыром и высоко оценил блюдо.

В этот же день спецпосланник встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Уиткофф прибыл в Москву 2 декабря. По информации пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, на встрече обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на Украине и возможными путями урегулирования конфликта.

Это уже шестой визит Уиткоффа в Россию за год. В предыдущий раз он приезжал 6 августа, и каждый раз проходили переговоры с участием российского лидера.

