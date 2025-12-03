Отдали в пакете: подростку удалили почерневшее из-за вейпов легкое
Юноша пристрастился к пагубной привычке в 14 лет, а в 17 уже столкнулся с серьезными последствиями.
Фото: 5-tv.ru
Подросток из Новой Зеландии в 17 лет получил в пакете собственное удаленное легкое, почерневшее после нескольких лет курения вейпов. Историю подростка описало британское издание Metro.
По словам юноши, он начал курить в 14 лет и к 16-летию доходил до четырех одноразовых вейпов в неделю. В августе 2024 года ему впервые стало плохо: он проснулся с резкой болью и невозможностью вдохнуть. Врачи диагностировали обширный пневмоторакс, удалили жидкость из грудной клетки и отправили его домой.
Спустя короткое время он снова оказался в больнице — легкое повторно коллапсировало. За следующие месяцы это произошло еще три раза. Каждый раз врачи были вынуждены прибегать к все более серьезным вмешательствам: сначала создали перегородку между легким и грудной стенкой, затем удалили слизистую оболочку грудной полости, а позже полностью иссекли поврежденный участок легкого. По утверждению Кинга, после операции хирурги передали ему почерневший орган в пакете.
Подросток рассказал, что теперь стал убежденным противником вейпов. Он даже выступал в местной школе, показывая ученикам, к чему может привести привычка к никотиновой продукции. Юноша добавил, что похоронил свое легкое во дворе, чтобы символически попрощаться и с операцией, и с курением.
