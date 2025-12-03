Женщина с раком четвертой стадии рассказала, какой симптом стал первым сигналом болезни

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 64 0

Долгое время медики списывали ее состояние на непереносимость молочных продуктов, хотя недуг оказался редкой и агрессивной формой онкологии.

Неочевидные симптомы рака

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: первым симптомом рака может быть синдром раздраженного кишечника

У сотрудницы супермаркета из Великобритании Лорен Кэри диагностировали плоскоклеточный рак мочевого пузыря — редкий и агрессивный тип онкологического заболевания. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на врачей, развитие этой формы рака нередко связано с хроническими инфекциями.

Лорен узнала о своем диагнозе три года назад и прошла лечение, после которого чувствовала себя относительно хорошо. Однако в этом году болезнь вернулась, причем в еще более агрессивной форме. По словам медиков, прогнозы остаются неблагоприятными, а болезнь признана неизлечимой.

Заболевание долго не могли распознать: врачи предполагали, что у пациентки непереносимость молочных продуктов. Даже обычный йогурт или стакан молока превращались для нее в тяжелое испытание. Врачи считали, что речь идет о синдроме раздраженного кишечника.

«Каждый раз, когда она ела такую пищу, ей становилось плохо. Некоторые медики связывали это с синдромом разраженного кишечника, никто не думал о раке, кроме самой пациентки», — передает издание.

В итоге каждый визит Кэри к медикам заканчивался новым курсом антибиотиков. Лорен настояла на повторном обследовании только тогда, когда ее состояние резко ухудшилось: появились боли в животе, сильная усталость, тошнота, вздутие, а в области живота начало расти уплотнение. После расширенной диагностики врачи обнаружили рак четвертой стадии.

Сейчас 30-летняя женщина готовится к терапии с использованием комбинации препаратов, которую британские специалисты называют «инновационным подходом».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:20
Скидки своим или демпинг? Чем закончится спор банков и маркетплейсов
21:08
Жениха и невесту арестовали из-за секса до свадьбы
20:58
Бизнес-империя в Краснодаре: как бывшие полицейские нажили три миллиарда рублей
20:49
Лебедь остановил поезд в Японии, более тысячи пассажиров пострадали
20:42
Под домашним арестом с клеевым пистолетом: беременная Лерчек готовится к Новому году
20:35
Пират Северной столицы: задержан мужчина, укравший ром у грузчика

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
Бабушка-зомби «воскресла» спустя шесть дней после смерти и напугала соседей
В Новосибирске ударивший пенсионерку курьер лишился работы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео