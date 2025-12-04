Пегова встретилась с 90-летней Фрейндлих в Санкт-Петербурге

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 45 0

Актриса назвала встречу с легендой кино «счастьем» и поделилась снимком в социальных сетях.

Пегова встретилась с Фрейндлих в Санкт-Петербурге — фото

Фото: ИЗВЕСТИЯ/

Народная актриса России Ирина Пегова встретилась с народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих во время поездки в Санкт-Петербург. О неожиданной встрече рассказало издание 7Дней.ru со ссылкой на страницу Пеговой в социальных сетях, куда она выложила фото с советской актрисой.

На снимке Фрейндлих, отметившая в этом году девяностолетний юбилей, запечатлена без грима и в очках.

«Какое счастье! Прикоснуться к великой наикрасивейшей женщине нашей великой страны», — поделилась Пегова впечатлениями.

текстПегова встретилась с с 90-летней Фрейндлих. Instagram*/ /pegovairina

Осенью сообщалось, что Фрейндлих начала отказываться от участия в спектаклях по состоянию здоровья. В 2021 году актриса перенесла коронавирус в тяжелой форме, и болезнь серьезно сказалась на ее самочувствии.

В сентябре БДТ объявил о снятии спектакля «Лето одного года» с ее участием из репертуара. Народный артист СССР Олег Басилашвили тогда отмечал, что артистка «уже не может работать в прежнем режиме по медицинским причинам».

Летом этого года Фрейндлих удостоили почетной государственной награды — она стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее 5-tv.ru рассказывал про отношения актрисы Ирины Пеговой и актера Сергея Марина.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

