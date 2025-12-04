«Боялся открыть рот»: Николай Цискаридзе об опыте работы в МХТ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

На драматической сцене, в отличие от балетной, артист не мог дать себе объективную оценку.

Николай Цискаридзе играл в МХТ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Николай Цискаридзе боялся произносить реплики во время дебюта в МХТ

Народный артист России Николай Цискаридзе боялся не справиться с репликами на сцене МХТ. Об этом он рассказал в интервью изданию 7Дней.ru.

Цискаридзе все знают как танцора балета, а в МХТ он впервые играл классический драматический спектакль с репликами. И именно это отличие больше всего пугало артиста.

«Открыть рот (боялся. — Прим. ред.) Это было очень сложно и страшно. Я тридцать лет танцевал и точно понимаю свой организм, правильно ли я выполнил этот прыжок, хорошо ли оттолкнулся, попал ли на ось. А на сцене МХТ я не понимал, насколько правильно что-то делаю», — откровенничал Цискаридзе.

Он добавил, что в студенчестве его обучал основам актерского мастерства педагог Школы-студии МХАТ. Но волнение это все равно побороть не помогло.

Балетмейстер вспомнил, что на первом прогоне со студентами театрального вуза и работниками театра в зале он опасался и реакции публики на его работу, и своей на зрителя. Артист пояснил, что в Большом театре люди сидят не так близко к сцене, как в МХТ.

Цискаридзе краем глаза отслеживал поведение аудитории в зале и даже видел перешептывания, что вызвало «кошмарные ощущения». Однако на следующий день с ним связалась театральный преподаватель и поздравила балетмейстера с положительными отзывами о его драматическом дебюте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что билеты на первый показ «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за два часа.

«Боялся открыть рот»: Николай Цискаридзе об опыте работы в МХТ
