Верховный суд запросил материалы по делу о расторжении сделки с квартирой Долиной

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Это может указывать на возможные нарушения в решениях нижестоящих инстанций.

Вернет ли Лариса Долина квартиру пострадавшей покупательнице

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Верховный суд России потребовал у кассационной инстанции предоставить материалы дела об оспаривании сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом 3 декабря сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье. По ее словам, такой шаг может привести к пересмотру дела.

«Верховный суд истребовал в кассации дело», — цитирует адвоката Светлану Свириденко РИА Новости.

Юрист подчеркнула, что запрос Верховного суда зачастую означает сомнения в корректности выводов предыдущих судебных инстанций. Судья, получив материалы, должен внимательно их изучить перед возможной передачей в коллегию ВС.

Ранее Верховный суд принял к рассмотрению жалобу защиты Полины Лурье на решения, которые признали недействительной сделку купли-продажи квартиры Долиной. На Совете судей 2 декабря председатель ВС РФ Игорь Краснов напомнил о необходимости выносить такие решения, которые не создают рисков для появления мошеннических схем на рынке недвижимости.

В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил встречные иски певицы и Лурье, взыскав в пользу Долиной более 69 миллионов рублей. Позднее, 8 сентября, апелляция Лурье была отклонена. Мосгорсуд подтвердил право собственности квартиры за Долиной, ее дочерью и внучкой.

В конце октября Лурье подала кассационную жалобу на признание сделки недействительной, однако суд ее не поддержал. А уже 28 ноября фигурантов уголовного дела о махинациях с этой квартирой приговорили к срокам от четырех до семи лет лишения свободы.

