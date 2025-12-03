Опасный тренд: россияне все чаще лечатся сами

Дарья Корзина
Интернет-советы приводят к ошибкам в диагнозах и поздному обращению к врачам.

Как правильно лечиться самому

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Минздрав назвал самолечение одним из рисков для здоровья россиян

Самолечение является серьезной угрозой для здоровья граждан. Об этом главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова заявила в интервью Life.ru.

По словам эксперта, пациенты часто ошибаются и с диагнозом, и с выбором терапии, а широкая доступность непроверенной информации в интернете только усугубляет ситуацию. Рядом с профессиональными материалами люди все чаще видят советы тех, кто не имеет медицинского образования, и отличить их неспециалисту крайне сложно.

«Самостоятельный прием лекарств, особенно антибиотиков и сильнодействующих препаратов, повышает риск тяжелых побочных реакций, опасных лекарственных сочетаний и формирования устойчивости к лечению. Cамостоятельного лечения нередко приводят к позднему обращению к специалисту, из‑за чего онкологические, сердечно‑сосудистые и инфекционные заболевания выявляются на более поздних стадиях с худшим прогнозом», — заявила Дроздова.

Специалист Минздрава подчеркнула, что постановка диагноза и назначение лечения требуют очного осмотра, сбора анамнеза и анализа клинических данных.

«Все это относится исключительно к компетенции врача», — указала она.

Дроздова также добавила, что информация о здоровье в сети может быть полезной лишь как ориентир для лучшего понимания своего состояния, но не должна подменять профессиональную медицинскую помощь.

