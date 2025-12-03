США поддержали инициативу ЕС по репарационному кредиту для Украины

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Фон дер Ляйен заявила о согласовании проекта с американской администрацией.

Отношение США к репарационному кредиту для Украины

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Евросоюз заранее проинформировал Соединенные Штаты о планах создания механизма так называемого репарационного кредита для Украины, который получил поддержку американской стороны. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

«Да, мы проинформировали администрацию США. Я, например, говорила с (министром финансов США. — Прим.ред.) Скоттом Бессентом о том, что мы планируем разработать систему репарационного кредита», — рассказала глава ЕК.

По словам фон дер Ляйен, в будущем к финансированию Украины смогут подключаться и другие государства.

Коллегия Еврокомиссии в этот же день утвердила проект кредита, который позволит Киеву получать средства до конца 2027 года. Документ предусматривает два варианта финансирования: за счет бюджета Европейского союза либо за счет замороженных российских активов.

Инициатива вызвала критику со стороны отдельных стран. Глава МИД Бельгии Максим Прево предостерег европейских чиновников от передачи российских средств Украине. По его словам, репарационный кредит для киевского режима является «худшим сценарием», и если государства ЕС намерены поддерживать Вооруженные силы Украины, им следует использовать собственные бюджеты «естественным способом».

Еврокомиссия продолжает работу над механизмом финансовой помощи Украине и ведет консультации со всеми государствами-членами по деталям проекта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

