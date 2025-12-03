ЦБ РФ: квартальный приток денег на фондовый рынок стал рекордным

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 32 0

Число клиентов с активами возросло до 5,3 миллиона человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Приток денег розничных инвесторов на российский фондовый рынок стал рекордным по итогам третьего квартала 2025 года, начиная с 2021 года. Об этом сообщили на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

На брокерские счета было внесено 872 миллиарда рублей, что на 52% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 83% больше год к году.

Согласно заявлению ЦБ, три четверти объема новых средств внесли квалифицированные инвесторы. Интерес к инструментам фондового рынка Центробанк обосновывает с понижением ставок по депозитам на фоне общего смягчения денежно-кредитных условий.

Кроме того, число клиентов с активами возросло до 5,3 миллиона человек (на 3% за квартал и на 11% за год). По итогу капиталы розничных инвесторов за квартальный период достигли 11,8 триллиона рублей.

Средний размер брокерского счета (без учета небольших счетов) за квартал заметно вырос и составил 2,2 миллиона рублей, отметили в ЦБ.

«Снижение ставок по депозитам, увеличило спрос на активы, альтернативные депозитам», — пояснили интерес к фондовому рынку в Банке России.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Центробанке придумали новый способ защиты накоплений россиян. Теперь под особым контролем будут переводы даже самому себе через систему быстрых платежей.

