«Меня бы сейчас не было с вами»: актриса Ангелина Пахомова о самой сложной сцене в фильме

Анастасия Антоненко
Артистка проходила специальную подготовку перед съемками.

Актриса Ангелина Пахомова рассказала о сцене с волками в кино

Во время съемок актерам зачастую приходится сниматься в опасных сценах с различными трюками. Так, например, актрисе Ангелине Пахомовой однажды предстояли съемки с волками. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на премьере сериала «Золотое дно — 2».

«У меня очень много было съемок, где трюки, где экшн-сцены. И в один раз я должна была сниматься с волками, но я подумала: „Слава богу, этого не случилось“. Потому что мало ли, меня бы сейчас не было с вами здесь», — смеясь ответила Ангелина на вопрос корреспондента о выполнении трюков самостоятельно, без каскадеров.

Актриса пояснила, что речь идет о захватывающем фильме «Трофей». По задумке режиссера, Ангелина должна была драться с хищниками, однако этого не произошло.

«Должна была быть сцена с волками, я должна была с ними драться <…>. Мы ездили к ним, я их гладила. Этого не случилось, и слава богу», — добавила актриса.

Ангелина Пахомова получила популярность благодаря таким проектам, как «Циники», «Дорогая, я больше не перезвоню», «Я ничего не помню», «Черное облако» и другие.

