С 1 января россияне смогут поставить новую отметку в паспорте

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 50 0

Для этого нужно будет обратиться в подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД РФ или в МФЦ.

Какая отметка в паспортах ждет россиян с 1 января 2026 года

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С 1 января 2026 года россияне смогут поставить отметку ИД ЕРН в паспорте

С 1 января 2026 года россияне смогут сделать в паспорте специальную отметку с уникальным идентификатором записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Этот новый номер заменит ИНН и поможет подтвердить личность и данные при получении госуслуг. Для этого нужно будет просто указать этот номер, что упростит и ускорит процесс оформления документов, пособий, льгот, регистрации прав на имущество и других действий.

Чтобы получить эту отметку, нужно будет с 1 января 2026 года один раз обратиться в управлении по миграции МВД или в МФЦ с паспортом. Эта услуга бесплатная.

Новый номер будет служить как цифровой ключ, который поможет оформлять документы, получать льготы и совершать другие важные действия. Старые штампы с ИНН останутся в силе, а использование нового номера будет добровольным.

Депутат Панеш призвал получить отметку тем, кто хочет упростить взаимодействие с государственными органами и воспользоваться преимуществами цифрового идентификатора.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ЛДПР разработала ряд проектов по поддержке матерей в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
«Одинокая волчица»: актриса Ангелина Пахомова о планах на Новый год
6:42
Эталонные отношения: как Индия готовится к визиту Владимира Путина
6:23
С 1 января россияне смогут поставить новую отметку в паспорте
6:05
На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Никиты
6:00
Зенитчики сорвали удар беспилотника ВСУ «Дартс». Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
Лебедь остановил поезд в Японии, более тысячи пассажиров пострадали
«Унизительные уступки»: политическая карьера Зеленского висит на волоске
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео