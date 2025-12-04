С 1 января россияне смогут поставить новую отметку в паспорте

С 1 января 2026 года россияне смогут поставить отметку ИД ЕРН в паспорте

С 1 января 2026 года россияне смогут сделать в паспорте специальную отметку с уникальным идентификатором записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Этот новый номер заменит ИНН и поможет подтвердить личность и данные при получении госуслуг. Для этого нужно будет просто указать этот номер, что упростит и ускорит процесс оформления документов, пособий, льгот, регистрации прав на имущество и других действий.

Чтобы получить эту отметку, нужно будет с 1 января 2026 года один раз обратиться в управлении по миграции МВД или в МФЦ с паспортом. Эта услуга бесплатная.

Новый номер будет служить как цифровой ключ, который поможет оформлять документы, получать льготы и совершать другие важные действия. Старые штампы с ИНН останутся в силе, а использование нового номера будет добровольным.

Депутат Панеш призвал получить отметку тем, кто хочет упростить взаимодействие с государственными органами и воспользоваться преимуществами цифрового идентификатора.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ЛДПР разработала ряд проектов по поддержке матерей в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.