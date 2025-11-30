ЛДПР разработала ряд проектов по поддержке матерей в России

Поддержка материнства в РФ — важнейшая тема госполитики, отзывающаяся в сердце каждого жителя страны. Об этом заявил председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий на заседании в Госдуме по теме «Реализация прав и защита матерей в России».

«Мама — самый родной, близкий и дорогой человек для каждого. Любая женщина, подарившая новую жизнь, являет собой пример особой силы и особой любви», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что от качества проведения политики по защите интересов матерей зависит наше общее будущее. В частности, ЛДПР будет добиваться запрета на увольнение или давление на женщин, воспитывающих детей до семи лет. Сейчас возраст ребенка, при котором разрыв трудовых отношений с его матерью законодательно запрещен, составляет три года.

При приеме матерей на работу фиксируются нарушения, отметил депутат ГД. Кроме того, работодатели создают проблемы для матерей, желающих вернуться к работе после декрета, или запрашивающих перевод на более легкие условия труда. ЛДПР также предусмотрела для неработающих матерей и отцов соответствующее спецпособие — «родительскую зарплату».

Кроме того, Слуцкий предложил запретить начислять женщинам, находящимся в декретном отпуске, пени за неустойки и штрафы за просрочки по потребительским кредитам, а также проработать погашение государством задолженности по алиментам, образовавшейся у злостных неплательщиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума РФ одобрила в первом чтении проект о выплатах матерям-героиням.

