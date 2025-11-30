ЛДПР разработала ряд проектов по поддержке матерей в России

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Инициативы содержат спецпособия, а также льготы по условиям труда и кредитам.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поддержка материнства в РФ — важнейшая тема госполитики, отзывающаяся в сердце каждого жителя страны. Об этом заявил председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий на заседании в Госдуме по теме «Реализация прав и защита матерей в России».

«Мама — самый родной, близкий и дорогой человек для каждого. Любая женщина, подарившая новую жизнь, являет собой пример особой силы и особой любви», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что от качества проведения политики по защите интересов матерей зависит наше общее будущее. В частности, ЛДПР будет добиваться запрета на увольнение или давление на женщин, воспитывающих детей до семи лет. Сейчас возраст ребенка, при котором разрыв трудовых отношений с его матерью законодательно запрещен, составляет три года.

При приеме матерей на работу фиксируются нарушения, отметил депутат ГД. Кроме того, работодатели создают проблемы для матерей, желающих вернуться к работе после декрета, или запрашивающих перевод на более легкие условия труда. ЛДПР также предусмотрела для неработающих матерей и отцов соответствующее спецпособие — «родительскую зарплату».

Кроме того, Слуцкий предложил запретить начислять женщинам, находящимся в декретном отпуске, пени за неустойки и штрафы за просрочки по потребительским кредитам, а также проработать погашение государством задолженности по алиментам, образовавшейся у злостных неплательщиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума РФ одобрила в первом чтении проект о выплатах матерям-героиням.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

10:17
Победила и проиграла: чем «дело Долиной» обернулось для самой народной артистки
10:00
ЛДПР разработала ряд проектов по поддержке матерей в России
9:44
Наш флаг и наш гимн: как спорт победил политику на турнире по дзюдо в Абу-Даби
9:28
Более 90 домашних питомцев спасены в Гонконге из сгоревших небоскребов
9:19
Гурченко ломала правила моды: секреты роскошного стиля знаменитой актрисы
9:10
Древняя «жвачка» помогла раскрыть внешность подростка каменного века

Сейчас читают

Революция дронов: российские бойцы применяют новые тактики на фронте
«Прям пробирает»: жители Краснодара и Новосибирска о фильме «Есть только МиГ»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео