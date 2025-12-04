Эталонные отношения: как Индия готовится к визиту Владимира Путина

Пример здоровых международных отношений наглядно демонстрирует запланированный на сегодня государственный визит Владимира Путина в Индию. В Нью-Дели сейчас идут последние приготовления. А за несколько часов до отлета российский президент дал большое интервью телеканалу India Today. Кадры начала беседы канал показал в прямом эфире.

Кадры крупнейшего мирового эксклюзива — Владимир Путин на India Today. Это его первое интервью индийскому телеканалу. Владимир Путин говорит с Гитой Мохан и Анжаной Ом Кашьяп. Интервью проходит в Кремле.

Полное интервью Владимира Путина выйдет на индийском канале в ближайшее время. А сейчас вся страна готовится к визиту российского лидера. Наш президент приземлится в Нью-Дели уже через несколько часов.

Чего ждут от предстоящего визита и почему за ним так пристально следят на Западе? Из столицы Индии передает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Вереницы мототакси, нескончаемый гул клаксонов, но это только на первый взгляд индийская столица живет привычной суетной и контрастной жизнью. Подготовку к большому мероприятию выдают детали: вот в правительственном квартале спешно перекладывают плитку, полицейские же размеренно пьют масалу, они на дежурстве не первый день.

Так выглядят последние приготовления. Здание президентского дворца перекрыто военными и полицией. Представители местных СМИ, многие из которых добрались сюда на традиционных для Индии транспортных средствах, настраивают спутниковое оборудование, чтобы кадры этого визита, который здесь уже назвали историческим, смог увидеть весь мир.

Российскую делегацию здесь ждет самое радушное «намасте», в Индии вообще любят все русское: вот профессор факультета международных исследований угощает журналистов российскими конфетами.

В университете им. Джавахарлала Неру отлично помнят, как сам Неру выстраивал дружбу с СССР, как Ганди переписывался с Толстым, как Советская Россия поддерживала стремление Индии к независимости.

«Отношения с Россией не являются заложниками смены руководства, никаких пустых разговоров с российской стороны по любым вопросам. Вы знаете о недавнем опросе населения? Более 59% считают, что Россия находится на правильном пути», – отметила профессор Школы международных исследований по внешней политике России Арчана Упадхья.

Следствие давней крепкой дружбы — обоюдная выгода. Товарооборот с Индией в 13 миллиардов долларов в 2021 году вырос до почти 70 в 2024 году. Основная торговая статья — энергоносители.

Полтора миллиарда человек, и каждый четвертый водит мотоцикл, мопед или машину. Чтобы удовлетворить такой спрос, большую часть нефти приходится закупать, преимущественно у России.

В структуре индийского импорта доля российской нефти составляет 35%, и после введения санкций со стороны США против двух ключевых отечественных нефтеэкспортеров, предполагалось, что Индия откажется от российского сырья и будет закупать его где-то еще, сильно дороже. Но цены на заправках не меняются.

— Заметили ли вы, что цены на бензин за последнее время изменились?

— Нет.

А это значит, индийские нефтяники нашли новые способы соблюсти старые договоренности. Здесь же, на заправке журналисты встретили одного из депутатов индийского парламента, который готов оперативно комментировать.

«Мы покупаем нефть у России, потому что Россия дает нам ее по очень выгодной цене. Несмотря на то, что Америка пытается нас обмануть, господин Моди найдет другой способ покупать все у России, и наши отношения с Россией будут развиваться», — заявил член верхней палаты Парламента от штата Гуджарат Нарви Эмин.

Отдельная статья товарооборота — индийские лекарства, многие упаковки на прилавках индийских аптек знакомы и россиянам.

«Качество индийских препаратов обусловлено сильным государственным контролем предприятий и конкуренцией. В Индии очень много производителей лекарств», — сообщил один из провизоров в аптеке.

Еще одна важнейшая сфера сотрудничества — военная. Созданные в кооперации крылатые ракеты «Брамос», российские бронемашины, комплексы ПВО, танки — все это давно и верно служит индийской армии.

Теперь Нью-Дели размышляет о приобретении дополнительных партий противовоздушных систем и интересуется самолетами пятого поколения.

«Сегодня Су-57 — это один из продуктов нашей авиации, который имеет весьма широкие перспективы. Многие страны, в том числе и Индия, сегодня развивают свой военно-промышленный комплекс. Конечно, мы как стратегические партнеры будем, несомненно, в этом участвовать», — рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Сотрудничество в космической сфере тоже выходит на новую орбиту.

«Основные направления — это двигателестроение, это пилотируемая космонавтика и взаимодействие по созданию наших национальных орбитальных станций, — пояснил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Предыдущую встречу Путина и Моди Запад помнит очень хорошо: как лидеры вдвоем на саммите ШОС что-то обсуждали почти час в Aurus российского президента, и эти кадры, демонстрирующие, насколько крепки отношения России, Индии и Китая, опубликованные Трампом. Моди тогда не скупился на выражение личной симпатии.

«Каждый раз всегда я с вами встречаюсь, у меня бывают особые чувства и ощущения. В декабре текущего года 1 млрд и 400 млн индийцев с нетерпением вас ждут в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами», — заявлял премьер Индии Нарендра Моди.

И вот декабрь, Путин впервые с 2021 года направляется в Индию, чтобы дать новый импульс отношениям, которые и так во многом являются эталонными. В них находится место и уважению к самобытной культуре двух стран, и личной симпатии лидеров, и выгодной кооперации, которая позволяет в бурном потоке мировых событий держаться своего курса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.