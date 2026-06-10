«В ответ на враждебные действия»: Иран ударил по флоту США в Бахрейне

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Тегеран также пригрозил Вашингтону более жесткими мерами.

Атака на Иран — Тегеран ударил по флоту США в Бахрейне

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

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Тема:
Война в Иране

Иран атаковал военный флот США в Бахрейне

Иранские военные нанесли удары по пятому американскому военно-морскому флоту, который базируется в Бахрейне, в ответ на атаку Вашингтона. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«В ответ на враждебные действия Вашингтона военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в отношении военно-морских сил пятого флота в Бахрейне», — говорится в заявлении.

Кроме того, под ударами Тегерана оказались и другие американские военные базы, расположенные в нескольких странах Ближнего Востока. В КСИР также пообещали принять более жесткие меры, если США не откажутся от враждебных действий против исламской республики.

Сегодня ночью американские военные совершили серию ударов по городам и портам Ирана. В результате пострадали телекоммуникационная башня в Сирике. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что действия США — ответ на сбитый вертолет над Ормузским проливом.

Ранее министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи сообщил, что иранская армия отреагирует на любые угрозы со стороны Вашингтона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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