ЦБ предложил новый механизм защиты дольщиков

Эфирная новость

Схема может изменить ситуацию на рынке новостроек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Новый механизм защиты дольщиков предложили в Центробанке. Как выяснили «Известия», он может серьезно изменить ситуацию на рынке новостроек.

Ключевой принцип — деньги в обмен на право собственности. Это означает, что застройщики получат средства от покупателей только после оформления на них квартир, а не как сейчас, когда деньги со специальных счетов перечисляют сразу после разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

Эксперты считают, что новая схема более прозрачна и дает меньше возможностей для мошенничества.


