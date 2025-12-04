Путин: Россия не хочет возвращения в G8

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не хочет возвращения в G8. Об этом он сообщил в интервью India Today.

С изданием российский лидер побеседовал в преддверии своего визита в Индию 4–5 декабря 2025 года, он обсудил широкий круг вопросов: от украинского кризиса и переговоров с США до отношений с Индией и глобальной геополитики.

Путин также затронул тему G8, подтвердив, что Россия не стремится возвращаться в «клуб», поскольку официальных приглашений не поступало, а сам формат стал нерелевантным для современной политики.

Президент подчеркнул, что история отношений России и Индии уникальна и стратегически важна, отметив, что Москва и Нью-Дели продолжают укреплять сотрудничество в области обороны, энергетики, технологий и космоса.

Путин рассказал о недавних переговорах с американскими посланниками, в том числе о встрече с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, и отметил, что, несмотря на длительные обсуждения, соглашения по Украине пока не достигнуто. Он также выразил мнение, что Европа не способствует мирному урегулированию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.