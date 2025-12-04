МЧС эвакуирует жильцов дома в Москве после отравления мужчины ядом от тараканов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 1 350 0

Предварительно, в здании на Нижегородской улице превышена концентрация средства для дезинсекции.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве житель многоквартирного дома на Нижегородской улице отравился неизвестным веществом, об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В доме на Нижегородской улице, предварительно, выявлено превышение предельно допустимой концентрации отравы против тараканов. В помещениях проводилась дезинсекция. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб в защитных костюмах, в здании идет эвакуация. Состояние мужчины неизвестно, сейчас работники МЧС устанавливают, пострадал ли еще кто-то.

Причина превышения концентрации отравляющего вещества неизвестна.

Ранее в Орске в Оренбургской области четверо взрослых и двое детей отравились газом.

Из жилого дома на Вокзальном шоссе госпитализировали женщину с двумя детьми, а затем доставили еще трех человек. Сообщалось, что причиной отравления стала утечка газа из-за неисправного газового оборудования.

Ранее в ноябре в Дагестане ребенок отравился угарным газом, находясь в ванной комнате жилого дома и погиб. Трагедия произошла в Кизилюртовском районе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

МЧС эвакуирует жильцов дома в Москве после отравления мужчины ядом от тараканов

1/3

ИЗВЕСТИЯ

2/3

ИЗВЕСТИЯ

3/3

ИЗВЕСТИЯ

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:15
Орешкин: РФ кратно увеличит закупки товаров и услуг у Индии
13:12
В Москве назвали обладателей премии «Большая книга»
12:52
Роскачество нашло в Лабубу токсичное вещество
12:49
Минобороны РФ сообщило о новых ударах по военным аэродромам Украины
12:39
МЧС эвакуирует жильцов дома в Москве после отравления мужчины ядом от тараканов
12:39
Трамп переименовал Институт мира США в свою честь

Сейчас читают

МЧС эвакуирует жильцов дома в Москве после отравления мужчины ядом от тараканов
Была необходима: Путин дал первые комментарии о встрече с Уиткоффом в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео