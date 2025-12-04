«Не алкоголичка»: Дана Борисова отрицает публичные обвинения

Дана Борисова отрицает публичные обвинения в алкоголизме

Телеведущая Дана Борисова призналась, что ее обидели публичные заявления собственной дочери о ее зависимости от крепких напитков. Она подчеркивает, что не является алкоголичкой и считает несправедливым, что на нее продолжают навешивать этот ярлык. Об этом она заявила на интервью Алене Жигаловой.

По словам телеведущей, конфликт с 18-летней Полиной вспыхнул во время их совместной поездки в Турцию. Уже в первый день, утверждает Борисова, дочь начала вести себя вызывающе и позволила себе фразу, которая ударила по ней сильнее всего. Полина заявила, что единственное «наследство», которое получила от матери, — это ее алкоголизм.

«Нет, я не алкоголичка. Самое главное, что она, понимаешь, опубликовала это в Telegram-канале, и она знает, что там журналисты пасутся, но она даже это не удалила. И, соответственно, оттуда это все понеслось, разнеслось, и мне было очень больно. Она разбила мне сердце, и вот у нас тут началась настоящая война», — сказала Борисова.

Телеведущая рассказала, что после скандала отправила Полину домой самым дешевым рейсом на четыре дня раньше и заявила, что больше не будет давать ей денег. По словам Борисовой, она почувствовала себя «свободной женщиной» и решила тратить деньги только на себя.

Дополнительное напряжение в отношениях возникло из-за личной жизни Полины. Девушка встречается с 35-летним Артуром Якобсоном, продюсером Дмитрия Диброва. Пара объявила о романе осенью 2025 года, и Полина переехала к нему жить. Борисова резко выступила против этих отношений, называя мужчину «крысой» и «престарелым миллионером». После очередной ссоры она выгнала дочь из дома, обвинив ее в непослушании и «пагубном образе жизни».

Скандал выплеснулся и на публику. На премьере шоу «Форт. Возвращение легенды» Борисова отказалась давать дочери интервью и заявила ей при всех: «Ты теперь толкаешься в толпе, на эксклюзив можешь не рассчитывать». К этому моменту Полина уже работала корреспондентом, прошла кастинг на общих условиях, но общение между ними практически прекратилось.

