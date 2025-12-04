«Уже погрузилась в болото»: Дана Борисова о пристрастии Анастасии Волочковой

Телеведущая считает, что балерина давно живет в режиме, где на первом плане — зависимость, а не творчество.

Что говорит Дана Борисова про алкоголизм Волочковой

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Дана Борисова заявила о неготовности Анастасии Волочковой признать алкоголизм

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова отрицает наличие у нее алкогольной зависимости, хотя на самом деле пагубная привычка уже давно управляет ей. Такое мнение высказала телеведущая Дана Борисова в интервью журналистке Алене Жигаловой.

По словам Борисовой, она много раз пыталась говорить с Волочковой напрямую, но упиралась в глухую стену отрицания.

«Первый шаг — отрицание. Ну, то, что Настя не готова сделать первый шаг, это мы все, вся наша страна знает», — заявила телеведущая.

Она уточнила, что, по ее наблюдениям, балерина уже привыкла к образу, который сформировался вокруг нее.

«Настя не готова, потому что она уже погрузилась в это болото, в эту жизнь. У нее нет, кроме того, никакой особой мотивации оттуда выбираться», — отметила телеведущая.

Борисова утверждает, что Волочкова давно живет в режиме, где на первом плане — зависимость, а не творчество.

Телеведущая добавила, что Волочкова не видит смысла что-то менять, потому что ее нынешний образ приносит доход. Борисова утверждала, что публика реагирует на балерину активнее именно в ее пьяных состояниях, тогда как трезвая Волочкова, по ее словам, не вызывает такого интереса и «не монетизируется».

