Жители Индии провели ритуал благословения перед приездом Путина

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 78 0

Участники обряда вышли на улицы с крупными портретами российского лидера и премьера-министра Индии Нарендры Моди.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В индийском священном городе Праяградж прошла церемония благословения президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Обряд был приурочен к государственному визиту российского лидера, который начался 4 декабря.

«Самый большой друг нашей страны!» — так назвали Путина местные жители во время церемонии.

Участники обряда вышли на улицы с крупными портретами обоих лидеров, что подчеркивает особый характер российско-индийских отношений.

Праяградж, где проходила церемония, считается одним из важнейших духовных центров страны и местом слияния священных рек.

Самолет Путина ожидают в аэропорту Нью-Дели около 16:00 по московскому времени. Вечером у президента запланирован закрытый ужин в формате тет-а-тет с премьер-министром Моди в его резиденции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на улицах Нью-Дели развесили российские флаги и портреты российского лидера с приветственными словами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:12
Захарова: на фоне отмены виз поток туристов из Китая увеличится
16:05
Международная федерация самбо допустила россиян к соревнованиям под флагом РФ
15:58
Секс-работница обиделась на обессилевшего клиента и едва не отрезала ему пенис
15:56
«Обнулить наследие»: Трамп намерен отменить все указы Байдена
15:53
«РФ примет меры»: Захарова о строительстве в Дании завода для Украины
15:45
И детей, и взрослых: в США снимавший на камеру пациентов врач получил тюремный срок

Сейчас читают

«Не алкоголичка»: Дана Борисова отрицает публичные обвинения
Певцу Владу Соколовскому угрожают похищением трехлетнего сына
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео