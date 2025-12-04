Жители Индии провели ритуал благословения перед приездом Путина

В индийском священном городе Праяградж прошла церемония благословения президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Обряд был приурочен к государственному визиту российского лидера, который начался 4 декабря.

«Самый большой друг нашей страны!» — так назвали Путина местные жители во время церемонии.

Участники обряда вышли на улицы с крупными портретами обоих лидеров, что подчеркивает особый характер российско-индийских отношений.

Праяградж, где проходила церемония, считается одним из важнейших духовных центров страны и местом слияния священных рек.

Самолет Путина ожидают в аэропорту Нью-Дели около 16:00 по московскому времени. Вечером у президента запланирован закрытый ужин в формате тет-а-тет с премьер-министром Моди в его резиденции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на улицах Нью-Дели развесили российские флаги и портреты российского лидера с приветственными словами.

