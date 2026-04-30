Путин пообещал следить за работой новой команды в руководстве Дагестана

Российский лидер намерен контролировать ситуацию и оценивать результаты работы из Москвы.

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен внимательно наблюдать за работой нового руководства Дагестана. Об этом он сообщил на встрече с представителями республики в Кремле.

По словам российского лидера, он будет следить за тем, как новая команда справляется с поставленными задачами. При этом Путин подчеркнул, что также намерен контролировать ситуацию и оценивать результаты их работы из Москвы.

«Я в Москве вот здесь, из этих помещений, тоже буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда», — подчеркнул он.

Президент отметил, что председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин (его кандидатуру на новую должность поддержал Путин ранее. — Прим. ред.) должен продолжить курс, заданный прежним руководством. Имелась в виду работа, которую проводили нынешний глава региона Сергей Меликов и его предшественники.

Встреча с представителями Дагестана прошла 30 апреля в Кремле. На ней обсуждалась кандидатура нового главы региона, поскольку пока еще действующий руководитель субъекта Сергей Меликов в ближайшее время завершает работу в республике и переходит на другую должность, о чем сообщал 5-tv.ru.

